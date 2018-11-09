Орловские чиновники бросили мемориал ветеранам

Проблему удалось разрешить только с помощью суда.

Процесс прошел в Глазуновском районе. Именно местные власти были уличены в нарушении законодательства в сфере распоряжения муниципальной собственностью.

Как пояснили в прокуратуре области, речь идет о мемориале воинам-землякам участникам локальных войн и военных конфликтов. Он расположен на улице Советской в райцентре Глазуновка. В ходе проверки было установлено, что районные власти не зарегистрировали право собственности на мемориал. Фактически он стал бесхозным объектом.

Памятник не был поставлен на учет. Тем самым чиновники развязали себе руки — формально они не обязаны выделять бюджетные средства на содержание мемориала.«Ошибку» исправил только суд, с иском в который обратился прокурор. Требования были удовлетворены. Администрацию Глазуновского района обязали обратиться в отделение Росреестра с заявлением о признании объекта бесхозяйным и оформить на него право муниципальной собственности.

Решение уже вступило в законную силу. В прокуратуре рассказали, что чиновники подали заявку о государственной регистрации постановки мемориала на учет.

ИА «Орелград»