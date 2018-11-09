Орловские чиновники пообещали работать лучше

Соответствующий документ приняли в Болхове.

Администрация Болховского района утвердили « план мероприятий по улучшению показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления». Документ размещен на ее официальном сайте.

В частности, план предписывает чиновникам «использовать объекты культурного наследия для улучшения инвестиционной привлекательности и развития Болховского района».

Повышением эффективности их работы будет признано и «обновление информации для инвесторов на сайте администрации района». Кроме того, чиновникам предстоит «продолжить работу по легализации выплаты зарплаты в «конвертах», усилить работу по привлечению населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом, организовать устройство универсальной спортивной площадки и строительство многоквартирного дома в Болхове».

Также планом предусмотрено увеличение собственных доходов местных бюджетов путем повышения качества управления муниципальной собственностью, принятие мер по реструктуризации кредиторской задолженности по оплате труда, ликвидация всех неэффективных затрат на содержание чиновников и снижение административных барьеров и волокиты в решении вопросов местного значения.

ИА «Орелград»