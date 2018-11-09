Орловские депутаты отсудили «золотые парашюты»

9.11.2018 | 14:44 Новости, Политика

Нардепы доказали свое право на доплату из бюджета.

Сразу три бывших депутата Орловского облсовета подали иски в суд Советского района о восстановлении своих нарушенных прав. Ответчиком выступил региональный департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства. Заявления были написаны как под копирку.

Каждый бывший народный избранник потребовал о восстановлении дополнительного материального обеспечения в виде ежемесячной денежной выплаты и взыскании денежной выплаты за время ее приостановления.

Они объяснили, что будучи депутатами замещали государственные должности. Им было назначено дополнительное материальное обеспечение. Однако из-за нехватки бюджетных средств чиновники сначала приостановили выплаты, а затем и вовсе их прекратили.

Кстати, представитель департамента требования не признал. Он пояснил, что депутатам было предложено представить документы, подтверждающие их право на получение материального обеспечения. Однако они таких документов не предоставили.

Суд сослался на орловский закон, действовавший в то время. Согласно ему ежемесячная доплата к пенсии за счет регионального бюджета была предусмотрена для каждого депутата, замещавшего данную должность не менее трех лет.

Затем закон изменили, и экс-депутатов лишили надбавок уже по нему. Однако суд указал, что на момент назначения доплат каждый нардеп соответствовал критериям действовавшего тогда закона. Поэтому исковые требования были удовлетворены.

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области обязали возобновить ежемесячные денежные выплаты бывшим народным избранниками и выдать задолженность за время ее приостановления.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»

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