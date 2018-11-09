Орловским школьникам дали новое испытание

В регионе стартовала апробация по русскому языку.

Апробация итогового собеседования по русскому языку проходит 9 ноября в 31 школе Орловской области. Как пояснили в Региональном центре оценки качества образования, это новое испытание для учеников. Оно станет допуском к выпускным экзаменам. Это — особенность государственной итоговой аттестации.

— В регионе апробация итогового собеседования пройдет с использованием автоматизированной модели, — рассказали в центре. – 7 ноября состоялось совещание по данному вопросу, в котором приняли участие технические специалисты, муниципальные координаторы и экзаменаторы-собеседники.

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из двух частей, включающих в себя четыре задания. Так, задание 1 — это чтение вслух небольшого текста. В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его высказыванием. Задания 3 и 4 не связаны с предыдущим текстом.

Ученикам предложат выбрать одну тему для монолога и диалога. Например, в задании 3 предлагается выбрать один из трех вариантов: описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта или рассуждение по одной из сформулированных проблем.

В задании 4 предстоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания. На протяжении всего времени ответа ведется аудиозапись.

ИА «Орелград»