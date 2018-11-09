В Орле развратник сбежал от надзора инспекторов

Суд отправил беглеца в колонию.

В Орле суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Ранее он был осужден по ст.135 УК РФ «Развратные действия» к 4 годам лишения свободы. Мужчина освободился накануне нового 2018 года.

В отношении него был установлен административный надзор сроком на 8 лет. В течение этого периода он был обязан трижды в месяц являться в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.

Кроме того, ему запретили выходить из дома в период с 22 до 6 часов. Однако экс-заключенный уклонился от надзора. Он оставил свое жилище и почти два месяца проживал по другому адресу.

Учитывая прошлое мужчины, суд наказал его 5 месяцами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он был взят под стражу в зале суда немедленно.

ИА «Орелград»