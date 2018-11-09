В Орловской области «шутник» переполошил пожарных четырех городов

ГУ МЧС рассказало о ложных вызовах.

Как сообщили в ведомстве, в текущем году в Орловской области зарегистрировано 21 ложное сообщение. Один из таких случаев произошел в октябре. На вызов отреагировали пожарно-спасательные части четырех муниципальных образований — Орла, поселка Знаменка Орловского района, города Ливны и поселка Нарышкино.

«Заявитель сообщил, что горит жилой дом по улице Максима Горького и бросил трубку, не назвав населенный пункт, — пояснили в Главном управлении МЧС России по Орловской области. — При этом звонил с телефона без сим-карты и оставил контактный номер телефона, который был не доступен».

В Орле и Орловском районе зарегистрировано шесть подобных случаев, в Мценске и Мценском районе – четыре, в Троснянском и Ливенском районах – по два, и по одному случаю — в Колпнянском, Малоархангельском, Болховском, Урицком, Кромском и Новодеревеньковском районах.

За ложный вызов специализированных служб предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, решением Кромского районного суда местная жительница была оштрафована за такой звонок на 1200 рублей.

В Болховском районе за аналогичное правонарушение несовершеннолетний ребенок был поставлен на учет в ОМВД, а в отношении родителей возбудили административное дело.

Уголовная ответственность предусмотрена статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий». Она предусматривает до трех лет лишения свободы.

ИА «Орелград»