Ямы на мосту «Дружба» решили отремонтировать в час пик

Кажется, над нами издеваются.

Днем в пятницу рабочие перекрыли одну из двух оставшихся полос на мосту «Дружба», чтобы залатать ямы, появившиеся по их же вине. Видеозапись появилась в соцсетях.





Как уже рассказывал «Орелград», из-за того, что дорожники сняли слой асфальта на части моста «Дружба», открытой для проезда, там появились огромные ямы. Некоторые из них уже стали сквозными. Мэрия попросила рабочих заделать дыры. Логично было бы предположить, что они займутся этим ночью, когда движение не так активно.

Однако на кадрах видно, что автомобиль со спецтехникой встал посреди моста и полностью перекрыл по ней движение в сторону Заводского района, а рабочие закидывают ямы асфальтом. Машин вокруг пока немного, но вскоре это изменится. Какие пробки образуются на подъезде к «Дружбе» с обеих сторон и близлежащих территориях – даже представлять не хочется. На момент публикации ситуация обстоит вот таким образом.

ИА «Орелград»