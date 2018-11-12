Орловцев предупредили о лжеприставах

Мошенники направляют электронные письма и смс от имени судебных приставов.

Как сообщает управление ФССП России по Орловской области, факты мошеннических действий были зарегистрированы в Московской области. В нашем регионе их пока не было, однако это не означает, что орловцы защищены от махинаций. Тем более что проворачиваются они при помощи интернета и мобильной связи.

УФССП по Орловской области рекомендует гражданам, которым по электронной почте или смс от имени судебных приставов поступит информация о задолженности, проверить ее с помощью бесплатного и общедоступного сервиса.

Он называется «Банк данных исполнительных производств» и находится на официальном сайте региональной службы судебных приставов. Кроме того, проверить информацию о наличии задолженности можно в районном отделе судебных приставов по месту жительства.

«В случае возникновения подозрений в совершении от имени судебных приставов мошеннических действий, просим сообщать об этом на региональный «телефон доверия» (4862) 72-52-83», — подчеркнули в УФССП.

ИА «Орелград»