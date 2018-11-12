Орловец разослал фото голой подруги и попал под статью

12.11.2018 | 14:09 Новости, Общество

СК заподозрил его в нарушении неприкосновенности частной жизни

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело на 22-летнего жителя Орла, который распространил в соцсети фотографии знакомой в обнаженном виде. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник.

По данным следствия, преступление произошло в июне 2018 года. Желая отомстить девушке, молодой человек, у которого были ее снимки в голом виде, разослал их пользователям соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.

ИА «Орелград»

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