Орловец разослал фото голой подруги и попал под статью

СК заподозрил его в нарушении неприкосновенности частной жизни

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело на 22-летнего жителя Орла, который распространил в соцсети фотографии знакомой в обнаженном виде. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник.

По данным следствия, преступление произошло в июне 2018 года. Желая отомстить девушке, молодой человек, у которого были ее снимки в голом виде, разослал их пользователям соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.

ИА «Орелград»