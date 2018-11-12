По мотивам смертельного ДТП с троллейбусом завели 10 дел

Ход расследования обсудили на коллегии прокуратуры Орловской области.

Как сообщили в ведомстве, очередное заседание коллегии было посвящено безопасности пассажирских перевозок. Особое внимание участники уделили октябрьскому ДТП в центре Орла. Напомним, что тогда троллейбус в центре города на остановке общественного транспорта сбил насмерть трех человек, еще двое получили травмы.

В прокуратуре напомнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«В связи с указанным происшествием прокуратурой области незамедлительно была создана межведомственная рабочая группа, организована проверка с привлечением контрольно-надзорных органов, — рассказали в прокуратуре Орловской области. — Проверкой МУП «ТТП», а также перевозчика, которому принадлежал автобус-участник аварии, установлены нарушения при проведении медицинских и технических осмотров, обслуживании транспорта, факты ненадлежащего ведения учетных документов, нарушения правил охраны труда».

По фактам нарушений директору муниципального предприятия внесено представление. Кроме того, по постановлениям прокуроров возбуждено 10 дел об административных правонарушениях.

ИА «Орелград»