Прокуратура предупредила Муромского об ответственности

Главу Орла обязали устранить нарушения в сфере перевозок.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, прокурором Советского района главе администрации города Орла было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

«В текущем году администрацией своевременно не были организованы конкурентные процедуры (конкурс, аукцион) отбора перевозчиков для заключения муниципальных контрактов на пассажирские маршруты с регулируемым тарифом», — пояснили в надзорном ведомстве.

Главе города Александру Муромскому разъяснено, что «в случае нарушений он может быть привлечен к установленной законом ответственности». Кроме того, ему же внесено представление.

В прокуратуре считают, что в большинстве случаев нарушения при пассажирских перевозках допускаются «в связи с ненадлежащим контролем органов местного самоуправления за соблюдением перевозчиками условий муниципальных контрактов».

ИА «Орелград»