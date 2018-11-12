Прокуратура предупредила Муромского об ответственности

12.11.2018 | 11:00 Новости, Политика

Главу Орла обязали устранить нарушения в сфере перевозок.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, прокурором Советского района главе администрации города Орла было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

«В текущем году администрацией своевременно не были организованы конкурентные процедуры (конкурс, аукцион) отбора перевозчиков для заключения муниципальных контрактов на пассажирские маршруты с регулируемым тарифом», — пояснили в надзорном ведомстве.

Главе города Александру Муромскому разъяснено, что «в случае нарушений он может быть привлечен к установленной законом ответственности». Кроме того, ему же внесено представление.

В прокуратуре считают, что в большинстве случаев нарушения при пассажирских перевозках допускаются «в связи с ненадлежащим контролем органов местного самоуправления за соблюдением перевозчиками условий муниципальных контрактов».

ИА «Орелград»

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