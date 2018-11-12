Трудных подростков отвезут на перевоспитание в усадьбу Тургенева

12.11.2018 | 13:13 Новости, Общество

Поездка состоится в рамках акции «Культурное наследие Орловщины».

Соответствующее постановление издала администрация Орла. Как следует из документа, акция организована «в целях привлечения внимания молодежи к историко-культурному наследию России». Она пройдет 13 ноября в рамках празднования 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева в мемориальном и природном музее-заповеднике писателя «Спасское-Лутовиново».

Согласно положению в акции могут принять участие изъявившие желание подростки, состоящие на различных видах профилактического учета. От каждого района Орла будет по 10 человек.

Отмечается, что целями и задачами акции являются «формирование у молодежи города Орла эстетического отношения к окружающей действительности и ее приобщение к общечеловеческим культурным ценностям».

ИА «Орелград»

 

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