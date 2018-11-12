В Орле объединят детсады

Детсады и дома детского творчества ожидает реорганизация.

Постановление о реорганизации муниципальных бюджетных образовательных учреждений подписал глава администрации Орла Александр Муромский. Как следует из документа, такие основания ему дает Устав областного центра.

Сити-менеджер постановил реорганизовать до 1 января 2019 года образовательные учреждения. Так, к «Детскому саду № 5 комбинированного вида» будет присоединен «Детский сад № 12». Аналогично будет проведено еще семь объединений.

Детсад № 4 присоединят к детсаду № 33 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей; детсад № 14 присоединят к детсаду компенсирующего вида № 27; детсад № 32 присоединят к детсаду № 45 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению детей.

Слияние также ожидает детсад № 67 и центр развития ребенка — детсад № 50; Центр детского творчества «Изумруд» и Центр детского творчества № 1; Детско-юношеский фотохудожественный центр «Ракурс» и Дом детского творчества № 3; Центр детского творчества «Эврика» и Дом детского творчества № 4.

Полномочия и функции учредителя по-прежнему будет осуществлять администрация Орла в лице управления образования. Чиновники обещают сохранить основные цели деятельности реорганизуемых учреждений.

ИА «Орелград»