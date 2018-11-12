В Орловской области резко похолодает

Местами ожидается до -16 С

В ночь на 13 ноября в Орловской области похолодает до -13..-8°С, в отдельных местах ожидается до -16°С, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Осадков не ожидается, ветер достигнет скорости 10 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до -6..-1°С.

«При понижении температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров. Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, своему дому и людям, которые живут рядом с вами. Берегите себя и свой кров от огня!», — предупредили в МЧС.

ИА «Орелград»