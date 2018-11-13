Орловцам заплатят 10 млн рублей за убитых свиней

13.11.2018 | 15:15 Новости, Общество

Ликвидация последствий АЧС дорого обойдется бюджету.

По словам главы областного управления ветеринарии Алексея Максимовского, без малого 10 миллионов рублей составит общий объем компенсационных выплат владельцам свиней, изъятых и уничтоженных из-за вспышек АЧС.

Всего в текущем году в регионе зарегистрировано 7 случаев чумы среди свиней, в том числе на двух сельхозпредприятиях Ливенского района. До сих пор карантин действует в шести неблагополучных по АЧС населенных пунктах.

— Фактическая сумма компенсационных выплат владельцам отчужденных животных из-за африканской чумы свиней составила 4,8 миллиона рублей, — сообщил главный ветеринар области. — К выплате планируется еще около 5 миллионов рублей.

Напомним, что компенсация выплачивается за счет средств областного бюджета. Деньги на эти цели выделены из резервного фонда регионального правительства.

ИА «Орелград»

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