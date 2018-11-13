Орловцам заплатят 10 млн рублей за убитых свиней

Ликвидация последствий АЧС дорого обойдется бюджету.

По словам главы областного управления ветеринарии Алексея Максимовского, без малого 10 миллионов рублей составит общий объем компенсационных выплат владельцам свиней, изъятых и уничтоженных из-за вспышек АЧС.

Всего в текущем году в регионе зарегистрировано 7 случаев чумы среди свиней, в том числе на двух сельхозпредприятиях Ливенского района. До сих пор карантин действует в шести неблагополучных по АЧС населенных пунктах.

— Фактическая сумма компенсационных выплат владельцам отчужденных животных из-за африканской чумы свиней составила 4,8 миллиона рублей, — сообщил главный ветеринар области. — К выплате планируется еще около 5 миллионов рублей.

Напомним, что компенсация выплачивается за счет средств областного бюджета. Деньги на эти цели выделены из резервного фонда регионального правительства.

ИА «Орелград»