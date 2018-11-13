Орловец под угрозой расправы отобрал у автоледи иномарку

13.11.2018 | 17:00 Новости, Общество

В Малоархангельске рассмотрели дело о необычном угоне.

Как рассказали в суде Малоархангельского района, местный житель совершил неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья. Произошло это 16 сентября 2018 года около семи часов утра.

Угонщик находился в состоянии алкогольного опьянения. Он заметил подъехавший автомобиль «Chevrolet». За рулем находилась женщина. Она приехала, чтобы отбуксировать другой автомобиль.

Злоумышленник подошел к ней и потребовал выйти из салона и отдать ключи от замка зажигания ему. При этом угрожал физической расправой. Испуганная автоледи подчинилась. Она вышла из салона автомобиля, отставив ключ в замке зажигания.

Преступник сел на водительское сиденье, завел двигатель и «совершил поездку по Орловской области». Он успел проехать по территории Малоархангельского, Глазуновского и Троснянского районов, прежде чем был задержан.

Вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. Его наказали лишением свободы сроком на два года условно.

ИА «Орелград»

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