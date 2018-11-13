Орловский суд усомнился в законности быстрой регистрации в Москве

Удовлетворено два иска прокуратуры о закрытии сайтов.

Иски подал прокурор Заводского района города Орла. Он обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с административным заявлением о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Речь идет о двух порталах, выявленных в ходе планового мониторинга Сети. На них предлагалась услуга получения временной регистрации за один день в Москве и Московской области с доставкой.

На порталах были указаны номер телефона и адрес электронной почты, на которые необходимо позвонить или направить сообщения для получения временной регистрации. Также имеется информация о стоимости услуги в зависимости от промежутка времени.

Вход на сайты является свободным, предварительной регистрации не требуется. Ознакомиться с содержанием может любой пользователь. Как указал в иске прокурор, наличие свободного доступа к сайтам, содержащим материалы коррупционной направленности, противоречит требованиям законодательства.

Суд с этим согласился и удовлетворил требования. Доступ к порталам будет закрыт.

ИА «Орелград»