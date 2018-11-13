Орлу угрожает особо опасный грипп

Высокопатогенный грипп птиц может прийти из Воронежской области.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям официально предупредило местных жителей об угрозе заноса опасного заболевания.

Как сообщается в тексте ведомства, при исследовании патологического материала был получен положительный результат по гриппу птиц типа А (подтипа Н5). От вируса пала птица в ООО «Птицепром Бобровский» (п. Ясенки Бобровского района Воронежской области).

В Россельхознадзоре отмечают, что указанное предприятие «имело масштабные экономические отношения, в связи с чем существует риск реализации инфицированного возбудителем высокопатогенного гриппа птиц куриного яйца на территории субъектов Российской Федерации».

В угрожаемую зону попала и Орловская область. В связи с этим специалисты предписывают частным владельцам и руководителям агрокомпаний перевести птицеводческие хозяйства в режим закрытого типа, принять меры по учету поголовья и выполнять указания по профилактике и борьбе с гриппом птиц.

Кроме того, им надлежит до прибытия специалистов принимать меры по изоляции птиц, подозреваемых в заболевании.

ИА «Орелград»