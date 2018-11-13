Отремонтированную часть моста «Дружба» откроют в мае 2019 года

13.11.2018 | 17:23 Новости, Общество

Тогда же начнется ремонт другой половины.

Ведущий инженер «РГС» Павел Алексеенко, подрядчик по капремонту моста «Дружба», сообщил, что движение по закрытой части моста откроют в мае 2019 года. Тогда же рабочие приступят к ремонту второй части.

Сейчас строители начали ремонт крайних опор. Есть небольшие отклонения по графику, признался Алексеенко.

«На прошлой неделе мы сделали ямочный ремонт дороги. Мелкие выбоины неизбежны. Вернуть асфальтовое покрытие в прежнем виде пока невозможно. Нам нужно было снять его, чтобы демонтировать балки — необходимо было разгрузить часть моста», — пояснил Алексеенко.

Глава администрации Орла Александр Муромский напомнил, что подрядчик должен будет содержать мост зимой.

ИА «Орелград»

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