Под Орлом неисправимая самогонщица получила срок

Жительница Дмитровска повторно попалась на торговле «зельем».

Суд Дмитровского района вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, попавшейся на хранении и сбыте опасной для жизни и здоровья спиртосодержащей продукции. В мае 2016 года она уже была судима за аналогичное преступление. Тогда ее наказали штрафом в размере 95 тысяч рублей.

Учитывая скромный официальный доход самогонщицы, суд рассрочил ей платежи, причем штраф не погашен до сих пор. И вот женщина повторно попалась на таком же преступлении. Она кустарным способом изготовила спиртосодержащую жидкость, которая, как показала экспертиза, не пригодна для употребления и представляет опасность для здоровья и жизни человека.

В самогоне было найдено множество опасных примесей, таких как ацетальдегид, этилацетат, 2-бутанон, 2-пропанол, 1-пропанол, изобутанол, изоамилол и фенилэтанол.

Взяли женщину с поличным при продаже спиртного очередному посетителю. Примечательно, что произошло это практически ровно через два года после вынесения в отношении нее первого приговора. Второй вердикт оказался суровее. Неисправимую самогонщицу приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 43 тысячи рублей.

ИА «Орелград»