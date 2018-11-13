В Орле нашли управу на особо шумные магазины

Роспотребнадзор рассказал о жалобах орловцев.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области, в текущем году жители региона подали 53 жалобы на громкий шум. Уровень звука регламентируется СанПиН 2.1.2.645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Согласно им уровень шума в квартирах с 7 до 23 часов не должен превышать 55 дБА, с 23 до 7 часов – 45 дБА. Однако десятки орловцев пожаловались на то, что их права на тишину были нарушены работой систем отопления, вентиляции домов и технологическим оборудованием предприятий торговли.

После проведения расследований и замеров за превышение допустимого уровня шума были привлечены к административной ответственности ООО «ПИЦЦАМАФИЯ», АО «Тандер», ООО «Метстрой», УК ООО «Эксплуатация жилья», ООО «Альфа Владмир» и ООО «УК «Наш дом».

Кроме того, по материалам Роспотребнадзора решением суда приостанавливалась эксплуатация подъемного устройства в автомагазине «LADA-деталь».

ИА «Орелград»