Лучший фитнес в Орле оказался не лучшим

14.11.2018 | 12:20 Новости, Общество

УФАС оценило законность рекламы спортивного клуба.

Как сообщили в пресс-службе Орловского УФАС России, проверка была проведена по обращению жителя Орла. Он обратил внимание на рекламу одного из клубов в социальных сетях. Ее слоган звучал так: «лучший фитнес в Орле!»

Информация подтвердилась, и было возбуждено антимонопольное дело. Специально созданная комиссия установила: в рекламе «отсутствует конкретный критерий, по которому осуществлялось сравнение фитнес-клуба и оказываемых им услуг с аналогичными организациями в Орле».

То есть клубу следовало доказать, что его фитнес действительно лучший в городе. Сделать это не удалось. Поэтому реклама была признана ненадлежащей. Компания оперативно устранила нарушения.

Однако УФАС все равно рассматривает вопрос об административной ответственности.

ИА «Орелград»

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