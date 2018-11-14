Орловцев крупно оштрафовали за неправильные кассы

Крупные штрафы нарушителям выписали налоговики.
Как сообщили в региональном управлении ФНС России, соблюдение законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) проверили сотрудники Межрайонной ИФНС России №8 по Орловской области.
Всего в третьем квартале 2018 года было проведено 13 таких проверок и во всех были выявлены нарушения. Как подчеркнули в УФНС, виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ. По итогам проведенных контрольных мероприятий наложены штрафы на общую сумму 160 тысяч рублей.
«Регистрация и своевременное применение ККТ является не только установленной законом обязанностью, но и помогает избежать дополнительных затрат, связанных с уплатой штрафов», — напомнили в налоговой службе.
ИА «Орелград»