Орловский пенсионер едва не оставил РЖД без кабеля

Дело о краже рассмотрели в поселке Верховье.

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда в отношении жителя Верховского района. Его признали виновным в покушении на кражу чужого имущества с незаконным проникновением в помещение. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

Пенсионер поздним вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо здания дома связи станции Верховье Орловско-Курского регионального центра связи.

Оно является структурным подразделением Московской дирекции связи Центральной станции связи филиала ОАО «РЖД» №7. В ходе следствия было установлено, что мужчина знал, где находится ключ от входной двери.

Сотрудников в здании в тот момент не было. Подсудимый открыл дверь ключом и проник внутрь. Он повесил на плечо четыре связки кабеля. Однако довести свой преступный умысел до конца не сумел по независящим от него обстоятельствам: его заметил сотрудник караула стрелково-пожарной охраны станции Верховье.

Кстати, стоимость кабеля составляла всего 14,7 тысячи рублей. Мужчина вину признал. Суд учел размер его пенсии и наказал подсудимого штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»