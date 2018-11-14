Под Орлом торговца наказали за то, что он не доехал до рынка

Мужчину признали виновным в несанкционированной торговле.

Удивительный процесс описало сетевое издание «Уездный город Ливны». Местный суд наказал торговца штрафом в размере 5 тысяч рублей за торговлю в неположенном месте. Мужчина свою вину так и не признал.

Он попался на торговле сахаром, мукой и стеклянными банками из машины, припаркованной недалеко от городского рынка. Его обвинили в несанкционированной продаже товаров.

В суде мужчина признал этот факт. Однако объяснил, что на рынок он не поехал, потому, что нести мешки с сахаром, мукой и банки было тяжело. А за стоянку автомобиля на территории рынка необходимо платить.

«Суд оставил постановление административной комиссии без изменения, — пишет «УЕ». — Решение еще не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»