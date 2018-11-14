В Ливнах до минимума сократилось число уклонистов

Райцентр похвастал данными призывной статистики.

Как сообщили в администрации Ливен, на совещании при главе города был заслушан доклад военного комиссара города и Ливенского района Константина Жердева. По его словам, задание на осенний призыв составляет более 210 человек, включая призыв на военную службу по контракту. Всего на учете состоит 1987 призывников.

Военком отметил, что в районе «постоянно ведется работа в тесном взаимодействии со службой участковых ливенской полиции по розыску призывников, уклоняющихся от армейской службы».

«Сейчас в розыске находится 7 человек, и это за последние годы наименьший показатель», — заявил Константин Жердев. Тем не менее, чиновники рекомендовали ему «эту работу продолжать и усиливать».

Добавим, что текущей осенью в Ливнах комиссию прошли уже 186 призывников. Из ни 49 были приписаны, в 111 случаях были предоставлены отсрочки. Освобожден от призыва 31 человек. Так, 29 признаны ограниченно годными к военной службе 29, а двое — не годными к ней.

Еще 9 человек были освобождены от призыва в связи с достижением предельного возраста 27 лет. На военную службу по контракту призвано 18 граждан.

ИА «Орелград»