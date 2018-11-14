В Орле нашли производство опасных пельменей

Внеплановая проверка была проведена в отношении одного из ООО.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, предприятие занимается производством изделий из мяса и мяса птицы. В ходе проверки были выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» к содержанию помещений цеха.

Кроме того, на экспертизу были отобраны пробы полуфабрикатов. Было установлено, что пельмени «Любительские» не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям.

По результатам проверки в отношении юридического лица были составлены протоколы об административных правонарушениях. Также Роспотребнадзор приостановил действие декларации о соответствии на полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы.

ИА «Орелград»