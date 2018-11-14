Жестоко избившему женщину орловцу дали срок

Заводской суд рассмотрел дело об ограблении в лесополосе.

Житель Орла был признан виновным в совершении грабежа. Преступление он совершил 7 марта 2018 года в лесополосе, расположенной на территории Заводского района всего в 100 метрах от железнодорожных путей.

Как следует из материалов дела, он увидел ранее незнакомую ему прохожую. Грабитель догнал женщину и приказал ей лечь на землю. При этом рукой придавил ее шею, чтобы она нее могла поднять голову и рассмотреть его лицо.

Негодяй стал ощупывать дубленку потерпевшей, желая найти кошелек и телефон. Однако карманов у дубленки не оказалось. Это взбесило мужчину. Он ударил кулаком свою жертву по голове не менее пяти раз, а затем еще один раз ударил ее ногой по спине.

С собой у женщины было около двух тысяч рублей, которые грабитель так и не нашел. Суд не оставил его безнаказанным. Грабитель приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.

ИА «Орелград»