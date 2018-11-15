Находка на обочине дорого обошлась орловцу

Житель Малоархангельска отправлен в колонию за найденный рюкзак.

Мужчину подвела собственная жадность, а также то, что ранее он уже был судим. Как следует из материалов дела, в июле этого года ранним утром он шел по улице. Внимание подсудимого привлек рюкзак, лежавший у дороги. Мужчина осмотрел его содержимое и прикарманил мобильный телефон, находившийся внутри. Рюкзак принес домой и подарил супруге.

Его действия были квалифицированы как кража, то есть тайное умышленное хищение чужого имущества. Суд учел то, что мужчине был известен владелец рюкзака. Однако он не связался с ним и не вернул находку.

В суде потерпевший рассказал, как потерял рюкзак. По его словам, он возвращался домой с работы. Ему повстречался знакомый, предложивший распить спиртное прямо на обочине. Охмелевший мужчина попросту забыл рюкзак у дороги, когда отправился домой.

Причиненный ему ущерб был признан значительным. С учетом криминального прошлого подсудимый получил 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»