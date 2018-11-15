Орловские эксперты рассказали о неожиданной пользе картофеля

В Орле оценили безопасность продовольственного картофеля.

Как сообщили в ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора», в течение недели специалисты отдела токсикологии, биохимии и радиологии провели ряд радиологических исследований. Они проанализировали пробы картофеля урожая текущего года и сельскохозяйственных кормов.

— Превышений по показателям радиационной безопасности не выявлено, — заверили в референтном центре. — Гамма-фон на территории лаборатории составил 0,013 мР/ч, что соответствует 0,13 мкЗв/ч.

Эксперты указали и на малоизвестный факт. По их словам, даже в условиях сильного радиационного загрязнения местности картошку можно есть. Дело в том, что ее кожура почти полностью абсорбирует нестабильные элементы (радионуклиды) и не пропускает их внутрь.

«Картофель — как минимум претендент на лидирующее место среди всех продуктов, которые можно вырастить на земле, богатой радионуклидами, — говорят в центре. — Главное — «в мундирах» его не варить, хорошо чистить и промывать, а шкурку, естественно, выбрасывать подальше или закапывать поглубже».

ИА «Орелград»