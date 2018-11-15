Орловских чиновников обвинили в завышении цены на землю

УФАС приостановило торги в Краснозоренском районе.

Региональная антимонопольная служба приняла к рассмотрению жалобу одной из агрокомпаний на действия администрации Краснозоренского района и приостановила процедуру проведения торгов.

Речь идет о продаже земельного участка сельхозназначения площадью более 505 тысячи квадратных метров. Он выставлен на торги с начальной ценой 4,53 миллиона рублей. В своей жалобе компания указывает, что желает принять участие в торгах, так как заинтересована в обработке данного участка – он расположен по соседству с ее угодьями.

Однако цену бизнес считает завышенной. В качестве обоснования приводятся такие данные. Аналогичный участок, находящийся на территории того же сельского поселения, чуть ранее был выставлен на торги за 1,3 миллиона рублей. Начальную цену тогда рассчитали исходя из стоимости 1 га, которая составила 40 тысяч рублей.

В данном случае начальную цену рассчитали по 89,7 тысячи рублей за 1 га. Кроме того, компания указывает, что кадастровая цена спорной земли составляет 2,94 миллиона. Кстати, на торги была подана всего одна заявка. Аукцион был признан несостоявшимся. Однако организаторы решили заключить договор с единственным участником.

Заявитель утверждает, что чиновники нарушили антимонопольное законодательство. Так это или нет, выяснит антимонопольная служба. В ведомстве уже создали специальную комиссию для рассмотрения спора.

ИА «Орелград»