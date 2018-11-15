В Орле прошла акция против вечернего отдыха маршрутчиков

Активисты донесли до маршрутчиков, что они хотят домой.

В областном центре прошла акция против плохого транспортного обслуживания. Фотографии были размещены в группе «Открытая Россия». Причиной для инициирования вновь стало недовольство орловцев работой общественного транспорта. На фотографиях видно, что активисты в вечернее время стояли на остановках с плакатами, на которых было написано «Хочу домой» и «Где маршрутка? Меня ждут дома».

«Маршрутки, троллейбусы и трамваи постоянно оказываются в сводках о ДТП и в публикациях СМИ», — сообщают активисты.

На планерке сити-менеджеру Орла Александру Муромскому докладывали, что проверки проводятся ежедневно в утренние, дневные и вечерние часы, причем проверяют не только исполнение графиков, но и техсостояние транспортных средств. Как сообщает пресс-служба мэрии, за неделю было выявлено семь нарушений.

С 1 ноября с перевозчиками планируют расторгать контракты в одностороннем порядке в случае неоднократных нарушений водителями правил.

ИА «Орелград»