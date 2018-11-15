В Орле прошла акция против вечернего отдыха маршрутчиков

15.11.2018 | 13:06 Новости, Общество

Активисты донесли до маршрутчиков, что они хотят домой.

В областном центре прошла акция против плохого транспортного обслуживания. Фотографии были размещены в группе «Открытая Россия». Причиной для инициирования вновь стало недовольство орловцев работой общественного транспорта. На фотографиях видно, что активисты в вечернее время стояли на остановках с плакатами, на которых было написано «Хочу домой» и «Где маршрутка? Меня ждут дома».

«Маршрутки, троллейбусы и трамваи постоянно оказываются в сводках о ДТП и в публикациях СМИ», — сообщают активисты.

На планерке сити-менеджеру Орла Александру Муромскому докладывали, что проверки проводятся ежедневно в утренние, дневные и вечерние часы, причем проверяют не только исполнение графиков, но и техсостояние транспортных средств. Как сообщает пресс-служба мэрии, за неделю было выявлено семь нарушений.

С 1 ноября с перевозчиками планируют расторгать контракты в одностороннем порядке в случае неоднократных нарушений водителями правил.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования