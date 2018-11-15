Виновник массовой аварии на Московской заявил, что уснул за рулем

Причину ДТП, которое произошло утро 14 ноября, правоохранителям сообщил водитель автомобиля «Хендай».

Напомним, 37-водитель автомобиля «Хендай-Элантра» ехал по улице Старо-Московская в сторону улицы Орджоникидзе и в районе дома №78 влетел на встречке в «Ладу-Гранту». После отечественная легковушка врезалась в автомобиль «Ситроен-Пикассо» и «Ниссан-Тиида». Силой удара «Ситроен» отбросило в ПАЗ.

Сам водитель «Хендай» пояснил журналистам телеканала «Первый Областной», что уснул за рулем. Анализ на алкоголь, проведенный на месте аварии, показал, что водитель был трезв. Проверку на наркотики проведут в медучреждении в ближайшее время.

Момент аварии удалось заснять одному из водителей, который следовал за машиной, спровоцировавшей массовую аварию. На записи видно, как «Хендай» медленно выкатился на встречку, пока не врезался в препятствие.

В результате столкновения травмы получила 29-летняя пассажирка «Лады». Она была доставлена в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущена.

По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»

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