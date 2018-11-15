«Зеленый патруль» узнал, что делают с мусором на Орловщине

Общественная организация провела собственное расследование.

Представители организации «Зеленый патруль» выехали в экологически «горячую точку» Орловской области – мусорный полигон на улице Итальянской, чтобы попытаться разобраться, почему власти ничего не делают для того, чтобы уменьшить размер свалки, которая уже давно перевалила за пределы своей территории и как построена работа самого мусороперерабатывающего завода.

Как сообщил гендиректор завода Юрий Парахин, по проекту предприятие нацелено на переработку 200 тысяч тонн в год при 10-часовой рабочей смене. Это примерно 80% всех отходов, образующихся в Орловской области. Сдали объект 12 января текущего года. На территории завода 76 видеокамер, которые отслеживают весь процесс переработки мусора. Однако, по словам Юрия Парахина, на заводе не хватает людей.

«Мы вынужденно пока не набираем людей, потому что очень мало мусора. Нам бы мусора раза в три больше. Практически тариф мы не получаем. Также делаем грунтовую смесь для рекультивации полигона. Мы готовы заключить договор с администрацией и за собственные средства рекультивировать полигон», — отметил Юрий Парахин.

Он отметил, что на контакт администрация Орла пока не идет.

«Они нам не подписывают некоторые документы аренды земли. Мы являемся единственным легитимным предприятием в регионе. Всем известно, что полигон существует с 2014 года, и он фактически является незаконным. Возчики, которые забирают мусор из города и области, работают по своему тарифу. То, что привозят на полигон – оплачивается в полном размере, а то что привозят на завод – только 20% от всего объема», — рассказал Юрий Парахин.

Представители «Зеленого патруля» решили поведать о мусорной проблеме губернатору региона Андрею Клычкову. Областные чиновники решили встретиться с общественниками 13 ноября. О деталях встречи, к сожалению, не сообщается.

ИА «Орелград»