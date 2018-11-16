Бочча снова в Орле

18 ноября в Орле в рамках федеральной программы по развитию бочча в России «МегаФон Бочча OPEN» и проекта Благотворительного фонда «Новая жизнь» «Спорт открывает горизонты» состоится открытый региональный турнир по бочча, в котором примут участие воспитанники Болховского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками. Мероприятие пройдет по адресу г. Орел, ул. Матросова, д. 5, БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва».

Миссия компании «МегаФон» – создавать возможности, помогать людям общаться друг с другом. Единая Федеральная программа «МегаФон» по развитию бочча направлена на создание новых возможностей для детей и молодежи с ПОДА и их семей. Программа поддерживает некоммерческие организации, а также объединяет начинающих спортсменов, тренеров, благотворительные фонды, педагогов, социальных работников, представителей власти.

«МегаФон» поддерживает бочча с 2011 года. К 2017 году Федеральный проект по развитию бочча охватил более 50 городов РФ. В 2017 году около 5500 детей и подростков открыли для себя этот вид спорта. Более 100 соревнований по бочча было проведено в рамках проекта в России. Учебные заведения получили 300 комплектов оборудования для игры в бочча.

К участию в мероприятии приглашаются все заинтересованные в развитии инваспорта граждане и организации. БФ «Новая Жизнь», тел. +7 (495) 142-90-62, info@fondnewlife.ru

ИА «Орелград»