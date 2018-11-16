Бочча снова в Орле

16.11.2018 | 11:25 Новости, Общество

18 ноября в Орле в рамках федеральной программы по развитию бочча в России «МегаФон Бочча OPEN» и проекта Благотворительного фонда «Новая жизнь» «Спорт открывает горизонты» состоится открытый региональный турнир по бочча, в котором примут участие воспитанники Болховского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками. Мероприятие пройдет по адресу г. Орел, ул. Матросова, д. 5, БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва».

Миссия компании «МегаФон» – создавать возможности, помогать людям общаться друг с другом. Единая Федеральная программа «МегаФон» по развитию бочча направлена на создание новых возможностей для детей и молодежи с ПОДА и их семей. Программа поддерживает некоммерческие организации, а также объединяет начинающих спортсменов, тренеров, благотворительные фонды, педагогов, социальных работников, представителей власти.

«МегаФон» поддерживает бочча с 2011 года. К 2017 году Федеральный проект по развитию бочча охватил более 50 городов РФ. В 2017 году около 5500 детей и подростков открыли для себя этот вид спорта. Более 100 соревнований по бочча было проведено в рамках проекта в России. Учебные заведения получили 300 комплектов оборудования для игры в бочча.

К участию в мероприятии приглашаются все заинтересованные в развитии инваспорта граждане и организации. БФ «Новая Жизнь», тел. +7 (495) 142-90-62, info@fondnewlife.ru

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования