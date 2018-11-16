Эксперты оценили качество школьного питания в Орле

16.11.2018 | 11:25 Новости, Общество

Предварительные итоги проверок подвели в Роспотребнадзоре.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в 2018-2019 учебном году 100 процентов школьников и студентов ссузов получают одноразовое питание, 46,2-56 процентов — двухразовое (завтрак и обед).

Всего было проведено 69 мероприятий по надзору в отношении организаторов питания. Проверялось состояние пищеблоков, качество и безопасность пищевых продуктов и готовых блюд.

— Удельный вес проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 4,7 процента, по показателям идентификации — 2,9 процента, — сообщили в Роспотребнадзоре. – Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоках, требований к правилам мытья посуды и проведению уборок, использованию разделочного инвентаря и ведению документации.

Было составлено 69 протоколов об административных правонарушениях. Наложены штрафы на общую сумму 122,1 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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