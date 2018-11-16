Орловцу дали 12 лет «строгача» за убийство бельевой веревкой

Инцидент произошел летом текущего года из-за конфликта между знакомыми.

Собранные специалистами СУ СК по Орловской области доказательства оказались достаточными для признания ранее судимого жителя Сосковского района виновным в совершении убийства.

В материале дела сказано, что 16 июля 2018 года осужденный пришел в гости к напарнице. В ходе распития алкогольных напитков знакомые поссорились, и мужчина задушил потерпевшую бельевой веревкой.

Суд приговорил орловца к 11 годам и 9 месяцам колонии строгого режима.

ИА «Орелград»