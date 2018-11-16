В Мценске настройщик интернета получил по заслугам

Вынесен приговор в отношении мошенника и вора.

Жителя Мценска признали виновным в совершении двух преступлений. В первом случае жертвой стала его знакомая. Он находился у нее в гостях. Мужчина предложил девушке помочь с настройкой интернета в ее новом телефоне. Она доверила аппарат ему.

«Настройщик интернета» улучил момент, когда хозяйка отошла, и сбежал из квартиры вместе с телефоном. Впоследствии он его продал. Этот эпизод суд квалифицировал как мошенничество.

Во втором случае тот же преступник ограбил магазин. На глазах у продавцов он похитил бутылку дорогого виски и газированный напиток. По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»