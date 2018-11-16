В Орле мобильное приложение помогло произвести аресты

Судебные приставы применили новую технологию.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области, сотрудники этого ведомства совместно с налоговиками провели рейд по стоянкам грузового автотранспорта.

Они искали должников при помощи приложения «Мобильный розыск», которое позволяет оперативно получать информацию о наличии возбужденных исполнительных производств.

— Судебный пристав, проходя вдоль припаркованных автомобилей, при помощи встроенной камеры своего мобильного устройства сканировал номера машин, — объяснили в УФССП. — Программа показывала все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.

Как считают в ведомстве, рейд прошел успешно. За несколько часов с помощью приложения было проверено около 50 грузовиков. В результате судебные приставы составили акты описи и ареста имущества на сумму свыше 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»