В Орле презентовали книгу старейшей пионервожатой

Мероприятие прошло в Орловской областной библиотеке имени Бунина.

Речь идет о презентации книги Зои Григорьевны Измайловой «Жизнь — борьба!». Автор является старейшей пионерской вожатой Орловской области и ветераном комсомольского движения региона. Она написала книгу воспоминаний о времени и о себе.

«Зоя Григорьевна родилась 15 мая 1937 года, — рассказали в библиотеке. — В годы войны потеряла родителей. Была направлена Советским райкомом комсомола в послевоенном Орле в школу № 21 пионерской вожатой. Под ее руководством девчонки и мальчишки участвовали в восстановлении города».

В 30 лет Зоя Григорьевна лишилась возможности ходить, стала инвалидом, прикованным к инвалидному креслу. Но продолжала работать с детьми. В 2015 году Измайлова была награждена медалью Островского «Преодоление».

Отмечается, что книга была переиздана в канун 100-летия комсомола.

ИА «Орелград»