В орловском лесу дерево едва не убило мужчину

16.11.2018 | 12:00 Новости, Происшествия

Завершено расследование несчастного случая в АУ ОО «Новосильлес».

Государственная инспекция труда провела расследование несчастного случая, которое произошло в Новосильском лесничестве. Тяжелую травму там получил рабочий. Он едва не лишился жизни

Как пояснили в инспекции, мужчина работал в составе бригады. Она должна была вывозить на поляну поваленные деревья с помощью трактора МТЗ-82. Рабочие проводили очистку леса от старых деревьев.

Во время работы трактор начал движение. Рабочий отошел в сторону. В этот момент на него упала подгнившая береза. Подбежавшие работники подняли пострадавшего и на служебном автомобиле доставили в Новосильскую ЦРБ. Его травма относится к категории тяжелых.

«По результатам проверки выдано предписание, юридическое лицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности», — сообщили в Госинспекции труда.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования