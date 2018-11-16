В орловском лесу дерево едва не убило мужчину

Завершено расследование несчастного случая в АУ ОО «Новосильлес».

Государственная инспекция труда провела расследование несчастного случая, которое произошло в Новосильском лесничестве. Тяжелую травму там получил рабочий. Он едва не лишился жизни

Как пояснили в инспекции, мужчина работал в составе бригады. Она должна была вывозить на поляну поваленные деревья с помощью трактора МТЗ-82. Рабочие проводили очистку леса от старых деревьев.

Во время работы трактор начал движение. Рабочий отошел в сторону. В этот момент на него упала подгнившая береза. Подбежавшие работники подняли пострадавшего и на служебном автомобиле доставили в Новосильскую ЦРБ. Его травма относится к категории тяжелых.

«По результатам проверки выдано предписание, юридическое лицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности», — сообщили в Госинспекции труда.

ИА «Орелград»