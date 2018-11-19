Энергетики разорвали договор с орловской базой, откуда украли зерно на 200 млн

«Орловская хлебная база №36» систематически имела долг за электроэнергию

«Орловский энергосбыт» в конце сентября расторг договор энергоснабжения с «Орловской хлебной базой №36», откуда украли 19 тысяч тонн зерна на 202 млн рублей. Об этом «Орелграду» сообщили в пресс-службе компании-поставщика.

На момент расторжения договора долг базы перед энергетиками составлял 1 млн рублей. Ежемесячно предприятие должно было платить за свет около 500 тысяч, но не всегда справлялось с платежами и накопило задолженность. Она сохранялась определенное время, поэтому «Орловский энергосбыт» и решил расторгнуть соглашение.

«На данный момент дебиторская задолженность АО «Орловская хлебная база №36» за электроэнергию составляет 875 тысяч рублей», — подчеркнули в «Орловском энергосбыте».

В конце прошлой недели стало известно, что «Объединенная зерновая компания» вместе с силовиками выявила хищение более 19 тысяч тонн зерна с «Орловской хлебной базы №36». Кражу назвали «беспрецедентной» и завели по ее факту уголовное дело. База является одним из хранителей зерна государственного фонда.

«Орловская хлебная база №36» была создана в 2002 году. Она располагается на Складском переулке рядом с микрорайоном «Мясокомбинат». По данным портала rusprofile,ru, в 2017 году прибыль предприятия составила 3,1 млн рублей.

ИА «Орелград»