Компания «Орёлстрой» получила «Золотой знак» общественного контроля

За высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам оценки гражданского и государственного контроля, по итогам 2018 года на территории Орловской области компания получила почетную награду – «Золотой знак» общественного контроля «Надежный застройщик России – 2018».

Награда была получена от Фонда развития механизмов гражданского контроля федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России». Кроме того, в рамках участия в форуме, представителям ПАО «Орёлстрой» вручили благодарность «за вклад в развитие механизмов гражданского контроля в строительной отрасли России».

В настоящее время в Орловском регионе холдинг занимает около 80% рынка жилья и коммерческой недвижимости. Компания одновременно работает над застройкой 6-ти жилых комплексов.

Один из важнейших аспектов деятельности ПАО «Орелстрой» – социальный. Акционерное общество участвует во всех федеральных и региональных программах по обеспечению жильем граждан России: «Обеспечение жильем ветеранов», «Обеспечение жильем детей сирот», «По переселению из ветхого и аварийного жилья».

С 2018 года «Орелстрой» активно помогает российским дольщикам в нескольких областях России, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. ПАО «Орелстрой» занимается достройкой двух крупных районов Липецкой области, помогает достроить дома в Ливнах и готово оказать профессиональную помощь по строительству в других регионах страны.

ИА «Орелград»