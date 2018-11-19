Названы регионы с максимально ожидаемым ростом доходов населения

Орловская область внезапно попала в топ-10

Эксперты Финансового университета уверены, что в 2019-2020 годах реальные доходы населения Орловской области будут расти лучше, чем во многих других регионах. Об этом сообщает «Российская газета».

Помимо Орловщины, в топ-10 попали Крым и Севастополь, Самарская, Ленинградская и Костромская области, Хакасия, Подмосковье, Забайкалье и Приморский край.

«В этих регионах были обнаружены самые оптимистические настроения, которые говорят о том, что в перспективе именно на этих территориях можно ожидать роста реальных доходов», — сказал «РГ» проректор финуниверситета Алексей Зубец.

Орловцы будут готовы покупать товары длительного пользования – бытовую технику, автомобили, недвижимость и т.д.

ИА «Орелград»