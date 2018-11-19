Под Орлом в сгоревшем мусоре нашли труп мужчины

Причина пожара устанавливается

В Верховском районе спасатели тушили кучу мусора и нашли в ней труп 31-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в селе Русский Брод. Сигнал о возгорании мусора на придомовой территории поступил в 20:19. Приехавшие пожарные во время тушения нашли среди мусора тело погибшего.

Погиб ли он именно от пожара, не сообщается. Причину возгорания устанавливают специалисты МЧС.

ИА «Орелград»

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