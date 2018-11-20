«Лиза Алерт» приглашает орловцев на полевые учения

Пройдут они 24 ноября на стадионе перед Медведевским лесом.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Орел объявил о старте полевых учений. Зарегистрироваться на мероприятие можно будет на месте проведения с 12 до 13 часов. Новичкам расскажут об отряде, обучат базовым навыкам владения компасом, навигатором и радиостанцией, прочитают лекцию по основам картографии, научат ориентироваться на местности.

«На каждом этапе будет как теория, так и практика. Будет организовано питание всех присутствующих» , — сообщают организаторы отряда.

Всем желающим поучаствовать необходимо отписаться под постом об учениях в комментариях группы «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Орел».

ИА «Орелград»