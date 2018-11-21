Областное управление труда проверят

В ведомство нагрянут инспекторы труда.

Управление труда и занятости Орловской области ожидает проверка. Ее проведут сотрудники региональной Государственной инспекции труда. Как следует из официального уведомления этой службы, проверка будет плановой и выездной. Она стартует 30 ноября 2018 года.

Отметим, что управление труда и занятости и само следит за соблюдением трудовых прав жителей региона. Кроме того, оно ежегодно осваивает большой объем бюджетных средств в рамках реализации нескольких государственных программ.

Например, одной из них является по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Она действует на территории региона с 2014 года. Общий объем ее финансирования превышает 10 млн рублей.

Как ране сообщили в правительстве Орловской области, наш регион превышает плановые показатели. С начала реализации программы количество переселившихся соотечественников превысило 3,6 тысячи человек.

Начиная с 2015 года, на реализацию мероприятий этой программы выделено более 6,1 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3,5 миллиона.

ИА «Орелград»