С Ольги Немцовой повторно взыскали 82 млн рублей

Экс-глава областного Сбербанка проиграла суд прокуратуре.

Суд Советского района города Орла удовлетворил исковые требования прокуратуры Орловской области, отстаивавшей интересы Российской Федерации. Ответчиком выступила Ольга Немцова, которая ранее возглавляла региональное отделение Сбербанка.

Напомним, что в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Топ-менеджера признали виновной по ст. 176 УК РФ (пособничество в незаконном получении кредита). Она одобрила выдачу займа местному предпринимателю, который долг не вернул и скрылся.

Поскольку Сбербанком частично владеет государство, невозвращенный кредит был расценен как ущерб, причиненный РФ. Речь идет о 82 миллионах рублей. Как сообщили в прокуратуре Орловской области, суд удовлетворил иск и постановил взыскать с Ольги Немцовой указанную сумму. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Отметим, что подобный процесс прошел и несколько лет назад. Тогда его также выиграла прокуратура, а судебные приставы-исполнители даже пытались взыскать с Немцовой деньги в рамках возбужденного исполнительного производства.

Однако бывший топ-менеджер не сдавалась и дошла до высшей судебной инстанции. Ей удалось добиться отмены решений орловских судов. Теперь, похоже, история повторяется.

ИА «Орелград»