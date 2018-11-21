В Орле предложили повысить стоимость проезда до 19 рублей

С такой инициативой мэрия вышла в горсовет.

Администрация Орла предложила увеличить тариф за проезд в общественном транспорте до 19 рублей, сообщил депутат горсовета Иван Дынкович.

По его словам, инициатива основана на предложении частных перевозчиков и гендиректора МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Александра Коровина. Дынкович добавил, что мэрия также предлагает исключить маршрутки из действия льготного проездного, распространив его только на трамваи и троллейбусы.

В случае принятия поправок проездной на 30 поездок будет стоить 510 рублей, на 50 поездок – 850 рублей, сказал Дынкович.

«Городская администрация идёт по самому простому, но самому неудачному пути — поднимает тарифы. Это свидетельство того, что руководит транспортной сферой в городе частный бизнес, а мэру, депутатам и главе администрации отведена роль проводника воли бизнеса», — написал депутат.

Глава администрации Орла Александр Муромский подтвердил, что власти обсуждают повышение цены проезда в транспорте.

«Никаких решений о повышении тарифов на сегодня не принято. На данный момент идет обсуждение этого вопроса», — сказал сити-менеджер «Вечернему Орлу».

Сейчас проезд в любом виде транспорта в Орле стоит 17 рублей.

ИА «Орелград»