Кинотеатру «Победа» предрекли перемены

На здании может появиться памятная доска.

О возможности установки памятной доски говорили депутаты Орловского горсовета на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике. Как пояснили в пресс-службе городского парламента, поводом послужило ходатайство общественности, поступившее в мэрию.

Авторы послания предлагают установить памятную доску на фасаде кинотеатра для увековечивания памяти о прежнем местоположении Георгиевской (Сретенской) церкви.

Идею обсудили члены городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства. Они сочли ее неплохой и одобрили.

Сообщается, что согласие уже дало и областное управление по государственной охране объектов культурного наследия, а эскиз согласован с региональным управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства.

«Расходы по проектированию, изготовлению и установке доски будут произведены за счет внебюджетных средств», — отметили в горсовете.

Получается, что осталась формальность – депутатам предстоит официально принять решение об установке доски. Если они откажут, то будут выглядеть глупо на фоне «проделанной подготовительной работы». Комитет одобрил инициативу, однако на сессии может быть принято и другое решение.

ИА «Орелград»